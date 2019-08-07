Афины , 7 августа 2019, 15:00 — REGNUM
Власти Греции направили специализированное полицейское подразделение с геолокационным оборудованием на остров в Эгейском море, чтобы помочь в поисках британского ученого Натали Кристофер, которая пропала без вести. Об этом 7 августа передает Associated Press.
В полиции сообщили, что военный вертолет доставил команду на остров Икария. О пропаже женщины сообщил 5 августа ее знакомый, с которым она отдыхала.
В районе Икарии, где, как сообщается, совершала пробежку Кристофер, есть тропы, тянущиеся вдоль крутых морских скал.
Другие подробности пока неизвестны.