Афины , , 15:00 — REGNUM

Власти Греции направили специализированное полицейское подразделение с геолокационным оборудованием на остров в Эгейском море, чтобы помочь в поисках британского ученого Натали Кристофер, которая пропала без вести. Об этом 7 августа передает Associated Press.

В полиции сообщили, что военный вертолет доставил команду на остров Икария. О пропаже женщины сообщил 5 августа ее знакомый, с которым она отдыхала.

В районе Икарии, где, как сообщается, совершала пробежку Кристофер, есть тропы, тянущиеся вдоль крутых морских скал.

Другие подробности пока неизвестны.