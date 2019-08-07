Тверь, , 13:52 — REGNUM

Киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в причастности к убийству певца Михаила Круга, сообщает 7августа телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Агеева, который отбывает пожизненное наказание, 6 августа привезли в дом Михаила Круга. Именно Агеев, пишет СМИ, был вторым человеком, забравшимся в дом Круга в день убийства. Исполнителем убийства считают ныне покойного Дмитрия Веселова.

Кроме того, в Тверь доставили одного из лидеров банды «Волков» Александра Осипова, его считают причастным к убийству Веселова.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Круг скончался 1 июля 2002 года от ранений, полученных при нападении неизвестных на его дом. Его убийство не раскрыто до сих пор.

Накануне сестра Круга Ольга Медведева сообщила, что в Твери прошел следственный эксперимент с участием предполагаемого убийцы певца. Подозреваемого привезли на место преступления.

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