Тамбов, , 13:48 — REGNUM

Цистерна для нефтепродуктов сошла с рельсов в Тамбове утром 7 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Цистерна была пустая.

По уточненным данным, на железнодорожном переезде на улице Астраханской, на территории промзоны, произошел сход колесной пары первой цистерны головного поезда. Цистерна не перевернулась, дорожное полотно также цело, однако пришлось перекрыть проезжую часть. На месте ЧП работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале вечером 6 августа на 1604 км перегона Ревда-Ильмовка. С рельсов сошли пять порожних вагонов грузового состава. Из-за инцидента был изменён график движения пассажирских поездов.