Рим, , 13:48 — REGNUM

В Италии потерпел крушение небольшой самолёт. С радаров воздушное судно, которое вылетело из Верчелли должен был без остановок добраться до города Вилланова-д'Альбенга в регионе Лигурия, пропал с радаров вечером 6 августа. Об этом сообщает региональный канал Telenord.

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На борту самолёта находились два человека. Поиски пропавших осложнялись природным рельефом и темным временем суток. Воздушное судно Piper было обнаружено спасателя и карабинерами утром 7 августа в горном районе близ селения Джустениче. Здесь же найдены и тела погибших.

Причины крушения устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля легкомоторный самолёт упал на автомагистраль между Турином и Пьяченцей в Италии. Пилот погиб на месте, спасателям, приехавшим на место происшествия через несколько минут, не удалось его спасти. Как сообщала очевидцы, непосредственно перед крушением пилот совершил резкий манёвр.

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