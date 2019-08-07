Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в Алма-Ате и Павлодаре задержали подозреваемых в незаконной продаже огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Отмечается, что департамент КНБ по Джамбульской области пресек незаконную деятельность иностранцев по реализации огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе спецоперации, в которой приняли участие сотрудники КНБ и полиции, было изъято семь автоматов «Калашникова» и два пистолета «Макарова».

Напомним, 1 апреля сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области задержали водителя автомобиля, который пытался провезти в Казахстан огнестрельное оружие и военную экипировку.

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