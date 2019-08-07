Красноярск, , 13:43 — REGNUM

В работе следственно-оперативной группы по выяснению обстоятельств и причин природных пожаров на севере Красноярского края принимают участие сотрудники МЧС.

Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в краевом главке МЧС, в Богучанском районе региона в настоящее время находится специализированная следственно-оперативная группа под руководством замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Тамары Белкиной. В том числе, специалисты рассматривают версии умышленных поджогов с целью сокрытия криминальных порубок.

Представители МЧС в составе группы определяют источники и причины возгорания. Оперативник УЭБиПК ищут свидетелей пожаров, а также тех, кто, возможно, причастен к возгораниям, устанавливают законность осуществления лесозаготовительной деятельности.

По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, такая работа идёт во всех районах, где произошли массовые возгорания лесов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 7 августа было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади порядка 859 тыс. га.

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