Магнитогорск, Челябинская область, 7 августа 2019, 13:38 — REGNUM
Взрыв машины в челябинском Магнитогорске может быть связан с торговлей пострадавшего продуктами питания. Это основная версия, сообщает областное управление СКР.
На месте ЧП работают следователи. Предстоит выяснить обстоятельства инцидента и установить причастных к нему лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, хлопок раздался утром. Уроженец Таджикистана открыл дверь авто и в этот момент сработало взрывное приспособление. Гражданин попал с травмами ног в больницу.
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