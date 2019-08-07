Магнитогорск, Челябинская область, , 13:38 — REGNUM

Взрыв машины в челябинском Магнитогорске может быть связан с торговлей пострадавшего продуктами питания. Это основная версия, сообщает областное управление СКР.

На месте ЧП работают следователи. Предстоит выяснить обстоятельства инцидента и установить причастных к нему лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок раздался утром. Уроженец Таджикистана открыл дверь авто и в этот момент сработало взрывное приспособление. Гражданин попал с травмами ног в больницу.

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