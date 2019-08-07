Донецк, , 13:41 — REGNUM

Боевики ВСУ не прекращают попыток спровоцировать ответный огонь защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Так, в 11.25 боевики 92-й бригады обстреляли из стрелкового оружия окраины населённого пункта Крутая Балка. В 11.33 боевики из 35-й бригады морской пехоты из вооружения БМП обстреляли окраины посёлка Белая Каменка. С 11.35 до 11.40 боевики из 36-й бригады морской пехоты из автоматических гранатомётов обстреляли населённые пункты Дзержинское и Ленинское на Мариупольском направлении», — рассказали в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Напомним, после гибели в Донбассе четырёх боевиков ВСУ, украинские формирования были приведены в боевую готовность.

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