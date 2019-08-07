Оренбург, , 13:37 — REGNUM

В Оренбурге суд обязал транспортное предприятие выплатить компенсацию пассажиру, который получил сотрясение головного мозга, выпав из автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного суда.

Истец указал, что автобус ехал с открытыми дверями, пассажир не удержал равновесия и выпал на обочину дороги. В больнице у мужчины диагностировали сотрясение головного мозга. Эксперт квалифицировал травму как легкий вред здоровью.

С транспортного предприятия в пользу истца взыскано 20 тыс. рублей. Апелляция пострадавшего мужчины составлена без удовлетворения.

Стоит отметить, ранее водитель автобуса добровольно заплатил пассажиру 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и вреда здоровью.