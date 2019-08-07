Анкара, , 13:34 — REGNUM

Прокуратура Турции выдала ордера на арест 12 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по поимке подозреваемых прошли в провинции Конья, в настоящий момент удалось задержать семерых человек.

Отмечается, что арестованные были выходцами из Сирии, где и воевали, как считают полицейские, в рядах группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную преступную деятельность на территории Турции, от их действий погибли свыше 300 человек.

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