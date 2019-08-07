Магнитогорск, Челябинская область, , 13:23 — REGNUM

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба челябинского управления СКР.

Дело возбуждено по факту покушения на убийство общеопасным способом, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл утром 7 августа. Один из граждан открыл дверь машины и в этот момент сработало устройство. Мужчина — уроженец Таджикистана — был госпитализирован с травмами ног.

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