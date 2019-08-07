Екатеринбург, 7 августа 2019, 13:13 — REGNUM
Движение по мосту на улице Шевченко, ведущего на Пионерский посёлок в Екатеринбурге, закрыто. Там проводятся работы по реконструкции тепломагистрали.
Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании», проводятся плановые работы по замене изношенных участков трассы. По заявлению энергетиков дорога будет перекрыта до начала следующего месяца.
Отметим, что ранее из-за работ уже была перекрыта улица Шевченко на участке от улицы Мамина-Сибиряка до моста, ведущего на Пионерский посёлок.
Напомним, что в августе из-за плановых работ по ремонту теплотрасс, сетей холодного водоснабжения и канализации в Екатеринбурге перекроют семь участков дорог. На некоторых участках ремонтные работы будут продолжаться вплоть до октября 2019 года.