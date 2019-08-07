Нижний Новгород, , 13:07 — REGNUM

Бывший заместитель начальника отдела по вопросам миграции отделения полиции в Нижнем Новгороде признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные бездействия в особо крупном размере») и ч.1 ст. 169 УК РФ («Незаконное вмешательство в деятельность юридического лица»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, в течение полутора лет с 2017 года экс-полицейский утаивал факты фиктивной регистрации иностранных граждан в квартирах Автозаводского района, будучи осведомленным о них. При этом тем, кто регистрировал иностранцев, он выдвигал финансовые требования. За указанный период он получил взяток на общую сумму 1,46 млн рублей.

Также в августе 2018 года экс-полицейский отдал незаконное распоряжение о приостановлении строительства одного из объектов. Из полиции мужчину уволили после возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани суд признал виновным бывшего сотрудника Астраханского ЛО МВД России на транспортеза получение взятки в крупном размере. В апреле 2018 года таксист передал пакет со 100 тыс. рублей обвиняемому, не зная о содержимом посылки. Деньги предназначались экс-полицейскому, чтобы он вернул изъятую партию щучьей икры весом 50 кг и не проводил проверку лица, у которого был изъят груз.