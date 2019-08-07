Киев, , 13:16 — REGNUM

Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг информацию о наличии своего груза на борту украинского самолёта Ил-76, уничтоженного беспилотником в аэропорту ливийского города Мисрата. Об этом заявил специалист по связям организации Александр Власенко, сообщило 7 августа информационное агентство «Укринформ».

"Я могу сказать только одно: информация о том, что этот самолёт перевозил наш груз, не является правдивой. На борту самолета не было нашего груза, это неправда», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ливии был уничтожен украинский ИЛ-76ТД с номером UR-COZ, принадлежавший компании «Скайавиатранс». Представители компании утверждают, что самолёт якобы перевозил гуманитарный груз по линии МККК.

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