Киев, 7 августа 2019, 13:16 — REGNUM
Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг информацию о наличии своего груза на борту украинского самолёта Ил-76, уничтоженного беспилотником в аэропорту ливийского города Мисрата. Об этом заявил специалист по связям организации Александр Власенко, сообщило 7 августа информационное агентство «Укринформ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ливии был уничтожен украинский ИЛ-76ТД с номером UR-COZ, принадлежавший компании «Скайавиатранс». Представители компании утверждают, что самолёт якобы перевозил гуманитарный груз по линии МККК.
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