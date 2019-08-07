Кунсан, Южная Корея, , 13:06 — REGNUM

Самолет южнокорейской бюджетной авиакомпании Eastar Jet, следовавший по маршруту Чеджу — Кунсан, смог приземлиться в аэропорту спустя 2,5 часа после запланированного времени прибытия из-за военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea Airports Corporation.

По их словам, сегодня, 7 августа, самолет южнокорейской авиакомпании вылетел из аэропорта Чеджу в 9:30 по местному времени и приземлился в аэропорту Кунсана лишь в 13:00, спустя 2,5 часа после запланированного времени прибытия.

Как сообщили представители компании, самолет некоторое время парил над аэродромом Кунсана, однако позднее направился в аэропорт Чхонджу для дозаправки.

«Из-за военных учений мы не смогли посадить самолет в аэропорту Кунсана. В воздухе самолет расходует большое количество топлива, поэтому мы были вынуждены отправить его на дозаправку в ближайший аэропорт Чхонджу, после чего благополучно вернулись в Кунсан», — сообщили представители авиакомпании Eastar Jet.