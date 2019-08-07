Анкара, , 13:03 — REGNUM

Армия Турции в рамках спецоперации «Коготь» «нейтрализовала» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в регионе Хакурк, в общей сложности с начала спецоперации, которая стартовала 27 мая, было «нейтрализовано» 80 повстанцев.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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