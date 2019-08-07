Пермь, , 12:44 — REGNUM

В Пермском крае из-за сильного ветра во второй половине дня 6 августа произошли нарушения в электроснабжении ряда муниципальных образований. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», без света оставались более 20 тысяч человек.

Среди наиболее пострадавших энергетики называют город Пермь, Пермский, Добрянский, Ильинский, Нытвенский, Краснокамский, Частинский, Кунгурский, Чайковский и Чусовской районы, Березниковский и Соликамский городские округа.

«Пермьэнерго» функционировало в режиме повышенной готовности. Сегодня, 7 августа, в ОАО «МРСК Урала» сообщили, что последствия удара стихии устранены.