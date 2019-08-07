Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM

В Свердловском областном суде прокурор зачитал обвинительное заключение по делу о двойном убийстве в Невьянске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

79-летний мужчина обвиняется в убийстве бывшей снохи и её брата. По версии следствия, одно убийство произошло из-за желания отомстить за смерть своего сына. В 90-х годах женщина убила своего супруга, сына подсудимого.

В свою очередь, пенсионер вину признал лишь частично, заявив, что умысла убивать не имел.

«Нет, я вину не признаю. У меня умышленного не было убийства», — заявил подсудимый, отвечая на вопрос судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Невьянске произошла 15 декабря 2018 года. В тот день компания из трёх человек распивала алкоголь. Впоследствии между пенсионером и 64-летним братом его бывшей 58-летней снохи, которая также участвовала в попойке, произошла ссора и драка. В итоге 79-летний мужчина вооружился ножом и нанёс смертельные удары потерпевшим, которые скончались от потери крови.

Читайте ранее в этом сюжете: Эхо лихих 90-х: в Екатеринбурге начинается суд по делу о двойном убийстве