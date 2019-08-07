Сана, , 12:42 — REGNUM

Вооруженные силы Йемена заявили об убийстве 20 повстанцев-хуситов во время столкновений на юге страны, об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

В результате столкновений также пострадали 30 повстанцев. О потерях среди военных, лояльных бежавшему из страны президенту Мансуру Хади, не сообщается.

Хуситы пока не прокомментировали данный инцидент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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