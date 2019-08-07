Тегеран, , 12:55 — REGNUM

Два члена элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были убиты в ходе столкновения с боевиками в приграничном с Турцией районе Маку. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

«Губернатор Маку (глава администрации Маку Хасан Аббаси) сказал, что два охранника стали мучениками в схватке с террористами, защищая Отечество», — сообщило телевидение.

Также сообщается, что в результате столкновения получил ранение один военнослужащий КСИР.

Другие подробности пока не приводятся.