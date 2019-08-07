Пермь, , 12:23 — REGNUM

В Пермском крае 6 августа после сильного ветра оказались повалены десятки деревьев. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В Перми зарегистрировано 30 случаев падения деревьев и сломанных веток. Из-за урагана произошли кратковременные отключения электроподачи.

В Чайковском зарегистрировано 26 случаев падения деревьев и веток.

Напомним, во второй половине дня 6 августа из-за разгулявшейся стихии в Перми и Чайковском травмы получили три человека. Все они на амбулаторном лечении.

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