Красноярск, , 12:22 — REGNUM

Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в 2019 году составит не менее 1,5—2 млрд рублей, заявил 7 августа региональный министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов.

По его словам, объем ущерба от лесных пожаров в регионе, по оценке, ежегодно составляет от 1,5 до 2 млрд рублей.

«Думаю, что в этом году он, конечно же, не будет ниже, потому что сезон очень горимый», — сказал он, добавив, что окончательный ущерб будет подсчитан после окончания пожароопасного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 08:00 (местн.) 7 августа действуют 110 лесных пожаров на общей площади порядка 859 тыс. га. В тушении задействованы около 1200 человек, более 70 единиц спецтехники, 39 воздушных судов. В Абанском, Богучанском и Эвенкийском районах произведено 128 сливов воды общим объемом 1678 тонн.

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