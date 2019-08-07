Пермь, , 12:15 — REGNUM

В Пермском крае во время урагана во второй половине дня 6 августа травмы получили три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В Перми пострадали две женщины. На ул. Чердынской на них упала рекламная вывеска. Еще один несчастный случай зафиксирован в Чайковском. Дерево упало на движущийся автомобиль, травмирован водитель. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, 6 августа в Прикамье бушевало ненастье. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

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