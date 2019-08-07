Москва, , 12:01 — REGNUM

Общая площадь лесных пожаров в России за сутки 6 августа выросла на 44,8 тыс. га, до 2 419 065 га, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«Под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находятся и контролируются космическим мониторингом 273 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2 419 065 га, по которым прекращены работы по тушению», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки 6 августа в России было ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 3 614 га. В настоящее время в стране тушат 180 лесных пожаров на площади 163 175 га.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, 5 августа в России действовало 295 лесных пожаров на площади 2 374 206 га.

Напомним, в начале августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД провести проверки и выявить случаи умышленных поджогов леса в Сибири. Премьер-министр полагает, что лес могли поджечь для сокрытия незаконной заготовки древесины. Об исполнении поручения должно быть доложено до 1 ноября.

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