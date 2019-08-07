Благовещенск, , 12:08 — REGNUM

Мониторинг уровня подъёма воды, проводимый в Приамурье, зафиксировал высший уровень у села Иннокентьевка, где вода в Амуре поднялась на 876 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Читайте также: В Хабаровске уровень Амура достиг опасной отметки

В Гродеково уровень воды в Амуре составляет 709 см, в Константиновке — 571 см, в Поярково — 555 см, в Благовещенске — 398 см, наименьший уровень Амур демонстрирует в селе Игнашино — 156 см.

Свой высший уровень Зея показывает в районе Малой Сазанки, где река поднялась на 742 см, у Белогорья — 607 см, в районе Благовещенска — 427 см.

Селемджа в Норске упала до 465 см, в Февральске до 339 см, в Экимчане до 81 см.

Бурея в Малиновке находится на уровне 495 см. Завитая в Михайловке на уровне 268 см. Правый Уркан в Ивановке снизил уровень воды до 283 см.

Читайте также: Губернатор Приамурья рассказал про эвакуацию населения

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал, как проходила эвакуация населения. Многие люди, вопреки здравому смыслу, отказывались эвакуироваться, после чего, когда стихия задевала их вплотную, ругали власти за нерасторопность.