Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM

Жителю Екатеринбурга пришлось расстаться с приобретённым ранее автомобилем «Ленд Ровер» из-за того, что машина оказалась в залоге у кредитной организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов в Свердловской области.

Гражданин купил джип, но не проверил продавца по базе данных исполнительных производств. В результате после того как находящийся в залоге автомобиль был найден, его пришлось вернуть банку, которому задолжал предыдущий владелец машины.

Отметим, что предыдущий владелец «Ленд Ровера» взял кредит в банке под залог автомобиля. Впоследствии он не смог оплачивать задолженность, а заложенную машину и вовсе выставил на продажу.