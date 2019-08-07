Чебоксары, , 11:53 — REGNUM

Председателем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка №1 города Канаша в Чувашии. Её подозревают в мошенничестве, сообщили ИА REGNUMв СКР.

Следствие полагает, что с декабря 2015 года по декабрь 2017 года подозреваемая через свою 44-летнюю знакомую, а также лично получила 850 тыс. рублей от жителя Чебоксар. В обмен, как полагает следственный комитет, чебоксарцу пообещали решить вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению самовольно возведенной на нем постройки.

По версии следствия, в июне 2018 года подозреваемая и её знакомая обманным путем якобы за завершение процесса оформления документов получили от пострадавшего ещё 2 млн рублей. Злоумышленницы были задержаны в июле 2018 года при передаче очередной суммы — 1,8 млн рублей.

Мирового судью подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении сообщницы, расследование продолжается.

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