Новосибирск, , 11:53 — REGNUM

В регионах Сибири, по данным МЧС России, с начала купального сезона зарегистрировано 171 происшествие: погибли 169 человек, в том числе 24 ребёнка.

Лодка МЧС России Kremlin.ru

При этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество происшествий на воде снизилось на 29%, число погибших — на 27%.

В ведомстве подчеркнули, что во всех сибирских регионах «организован повышенный контроль за обстановкой на водных объектах». На санкционированных пляжах не произошло ни одного трагического случая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия на воде в августе 2019 года произошла в Красноярском крае. На озере Большом в Шарыповском районе винт моторной лодки смертельно травмировал девочку.

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