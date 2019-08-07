Северодвинск, Архангельская область, , 11:51 — REGNUM

В Северодвинске попал под следствие мужчина, нанесший ушибы 10-летнему ребенку на детской площадке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видео происшествия на детской площадке Северодвинска вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание следователей — кадры показывают, как мужчина снимает с велосипеда мальчика, наехавшего на маленького ребенка на велосипедной дорожке, и швыряет его о землю. Расправу над ребенком и его велосипедом остановили находящиеся на площадке женщины.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, по факту нанесения побоев несовершеннолетнему органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Личность мужчины, применившему физическую силу к ребенку, установлена.