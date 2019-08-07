Мафия, , 11:44 — REGNUM

На востоке Танзании упал самолет авиакомпании Tropical Air Zanzibar, следовавший из аэропорта Мафии в международный аэропорт имени Джулиуса Ньерере. Об этом, как передает газета Mwananchi, сообщил начальник полиции области Руфиджи Онесмо Льянги.

По его словам, в результате ЧП получили ранения шестеро человек. Они были доставлены в больницу Мафии.

При этом он добавил, что всего на борту самолета находилось девять человек, все они выжили.

Авиакатастрофа произошла 6 августа в аэропорту Мафии. После крушения все пассажиры успели выбежать до того, как самолет загорелся.

«Мы все еще продолжаем расследование при содействии других спецслужб, чтобы узнать причины аварии», — добавил Льянга.