Краснодар, , 11:25 — REGNUM

Около 500 домов в поселке Краснодарском Краснодара — преимущественно частные и несколько многоэтажек — остаются без газа уже больше суток. Подачу газа отключили около 07:00 6 августа и пока не возобновили. Причиной отключения называют плановые работы.

Между тем, как сообщают в социальных сетях жители посёлка, после отключения по домам ходили люди, которые требовали заключить договоры техобслуживания «за 300 — 500 р, плюс договор сервисного обслуживания 3500 — 5000 р.», а «в телефонном разговоре с одним из жителей замдиректора «Краснодаргоргаза» заявила, что «плановые работы» будут продолжаться до того момента когда все жители не заключат договора». Жители заявили о намерении обратиться в прокуратуру.

По информации «Кубань24», в пресс-службе мэрии сообщили, что «Краснодаргоргаз» проводил в поселке профилактические работы, однако по техническим причинам их не удалось завершить в течение светового дня. Однако, по данным на 11:00 7 августа, как сообщают жители в соцсетях, подачу газа не возобновили.