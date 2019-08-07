Благовещенск, , 11:27 — REGNUM

Гребень зейского паводка вышел за пределы Приамурья, однако обстановка на реках области остаётся сложной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском ЦГМС.

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На реках сохраняются высокие уровни воды, в большинстве случаев — превышающие уровень опасного явления. Так, уровень Амура в районе села Иннокентьевка опустился лишь до 876 см, в районе Благовещенска уровень Амура составляет 398 см, на участке Джалинда — Сергеевка существенных изменений не произошло. Зея в районе Благовещенска показывает высоту 427 см, упав за минувшие сутки на 41 см.

Селемджа в верхнем течении продолжает демонстрировать подъём уровня воды на 1−27 см в сутки, в нижнем течении происходит спад уровня воды. Так, в районе Богословки уровень воды опустился до отметки 546 см. В районе Белогорска река Томь показывает уровень 406 см, что выше отметки опасного явления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье будут открыты пункты длительного проживания для людей, утративших в результате наводнения свои жилища. Люди будут проживать там до решения вопроса с новым жильём.