Копенгаген, , 11:19 — REGNUM

Мощный взрыв произошел у комплекса зданий налогового управления в столице Дании Копенгагене, сообщается 7 августа на сайте городской полиции.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в полицию в 22:16 по местному времени (23:16 мск) 6 августа. В результате инцидента никто не пострадал.

«Пока рано говорить, кто стоит за взрывом. Мы отнеслись к делу серьезно и еще вчера начали масштабное расследование», — сообщили в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правопорядка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дании к 12 годам заключения приговорили сирийского мигранта, планировавшего устроить на территории страны террористический акт.

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