Лондон, , 11:36 — REGNUM

Сотрудники компании British Airways испытали проблемы в работе системы онлайн-регистрации в среду, 7 августа, что привело к задержке вылетов некоторых рейсов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Сегодня утром мы испытываем некоторые системные проблемы, которые влияют на регистрацию и вылет рейса, — говорится в сообщении. — Это оказывает влияние и на другие системы».

Авиакомпания, которая принадлежит International Airlines Group, извинилась перед клиентами за сбой в работе. Отмечается, что техническая команда уже работает над исправлением проблемы.