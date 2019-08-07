Владивосток, , 11:18 — REGNUM

В Хасанском районе Приморья катер столкнулся с мужчиной, в результате чего пострадавшему винтом отрубило ногу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Несчастный случай произошёл в районе бухты Нарва. Мужчина катался на привязном матрасе («банане») и в какой-то момент оказался под катером. Винтом ему перебило ногу выше колена. Следственные органы провели осмотр места происшествия, проводится установление всех обстоятельств происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в районе острова Путятин очевидцы наблюдали трёхметровую акулу, которая, как заявляют специалисты, не представляет опасности для человека.