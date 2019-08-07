Чебоксары, , 11:06 — REGNUM

В Чебоксарах перед судом предстанет преступная группа, которую обвиняют в производстве и продаже контрафактной алкогольной продукции на территории Чувашии и Марий Эл. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Следствие полагает, члены преступной группы организовали производство алкогольной продукции, смешивая этиловый спирт с водопроводной водой. Полученная жидкость разливалась по бутылкам под видом известных производителей алкогольных напитков и сбывалась как в розницу, так и оптом на территории двух республики — Чувашии и Марий Эл.

Правоохранительные органы вместе со специализированным оборудованием изъяли более 2000 литров спирта и 2750 литров готовой продукции. Незаконно полученный доход оценён следствием в сумме более 3 млн рублей.

Члена преступной группы в зависимости от роли и участия в совершении преступления предъявлены обвинения в производстве и продаже немаркированной алкогольной продукции, незаконном производстве и обороте алкоголя, изготовлении поддельных акцизных марок, незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Отметим, что в апреле 2019 года в чувашском Канаше изъято 120 ящиков немаркированного алкоголя: по данным следствия, 600 литров водки и коньяка привезли из страны СНГ и планировали сбыть через сеть торговых предприятий.