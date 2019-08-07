Магнитогорск, Челябинская область, , 11:04 — REGNUM

В Магнитогорске из-за взрыва машины травмы получил уроженец Таджикистана. Об этом пишут местные СМИ.

Взрыв произошёл в 8:00 по местному времени 7 августа. Гражданин открыл дверь машины, и в этот миг сработало взрывное устройство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина был доставлен в больницу. У него травмы ног. Состояние врачи охарактеризовали как средней тяжести.

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