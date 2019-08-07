Анталья, Турция, , 11:02 — REGNUM

Туристы из России получили травмы при опрокидывании автобуса в турецкой провинции Анталья. О дорожной аварии в гористой местности сообщает 7 августа телеканал Haberturk.

ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере. Водитель автобуса не справился с управлением.

Телеканал сообщал о семи пострадавших, включая двух российских граждан. По данным генконсульства России в Анталье пострадали шесть граждан РФ, тяжелых травм у них нет. Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне супруги, российские граждане, погибли в турецкой провинции Анталья под колесами автомобиля. Они отдыхали в стране вместе с дочерью-подростком.

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