Армавир, Краснодарский край, , 11:00 — REGNUM

Обвинение в покушении на убийство общеопасным способом предъявлено жителю Армавира Краснодарского края, который бросил взрывное устройство в окно дома, где жила его бывшая супруга вместе с дочерью. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на 3 августа: в правоохранительные органы поступило сообщение о хлопке в одном из домов по улице Новороссийской. СКР возбудил уголовное дело. Подозреваемого установили и задержали — им оказался 39-летний местный житель, бывший супруг хозяйки дома, в котором произошёл хлопок. По версии следствия, мужчина швырнул в одно из окон дома, в котором проживали его бывшая жена и дочь, неустановленное устройство. В этот момент в доме находились пять человек, в том числе трое детей. Обошлось без пострадавших. Сам обвиняемый объяснил свой поступок неприязненными отношениями с экс-супругой. В настоящее время «мститель» арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 августа в Магнитогорске Челябинской области взорвался автомобиль, его владелец госпитализирован. Причины выясняют следователи.