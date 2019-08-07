Самара, , 10:59 — REGNUM

11 извещений о несчастных случаях со смертельным исходом поступило в Минтруда по Самарской области в июле текущего года. Об этом 7 августа сообщается на сайте министерства.

По предварительным данным, пять случаев были связаны с производством. Так, 28 июня (сообщение в Минтруда поступило 1 июля 2019 года) при осуществлении ремонта автодороги рабочий АО «Балтийская строительная компания-СПб» спустился в траншею, подготовляемую под прокладку канализационных труб. В этот момент произошло обрушение грунта правой стенки траншеи. Работник скончался под засыпавшим его грунтом.

29 июня (сообщение в Минтруда поступило 8 июля) начальник участка АО «Металлист Самара» получил электротравму на рабочем месте, в результате которой 5 июля 2019 года скончался в медицинском учреждении.

4 июля из-за поломки фасадного подъемника монтажник ООО «ГДЛ» упал с высоты 4 этажа. Работника доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.

09 июля на территории городского округа Чапаевск дворник ИП Быков В.А., переходя от цеха к складу, упал и получил травму головы. Рабочий скончался в медицинском учреждении.

По всем несчастным случаям, происшедшим в Самарской области, ведутся расследования, определяются причины несчастных случаев и лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов.

Напомним, что в 2018 году за аналогичный период поступило 9 извещений о несчастных случаях со смертельным исходом, из которых 2 были связаны с производством.