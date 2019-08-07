Тверь, , 10:47 — REGNUM

Следственный эксперимент с участием предполагаемого убийцы певца Михаила Круга состоялся в Твери. Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева.

Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили. В операции участвовали следователи, ОМОН Росгвардии и полиция. Медведева рассказала, что находилась в соседнем доме, подробности эксперимента ей не известны.

«В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела», — приводит её слова портал «Твериград».

Как сообщало ИА REGNUM, певец Михаил Круг скончался 1 июля 2002 года от ранений, полученных при нападении неизвестных на его дом. Его убийство не раскрыто до сих пор.

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