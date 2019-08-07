р-н Приуральский, , 10:43 — REGNUM

На Ямале возбуждено расследование по факту уничтожения 20 га оленеводческого пастбища. В результате действий неких лиц земли утратили свою хозяйственную ценность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Брошенная техника на оленеводческом пастбище в приуральском районе Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам

В межрегиональное управление Россельхознадзора обратился владелец пастбища. В ходе осмотра 20 га, на землях сельхозназначения в Приуральской тундре обнаружена свалка отходов производства: пластиковые крышки, металлические трубы, железные конструкции, деревянные отходы и так далее. Кроме того, на пастбище брошены ёмкости большого объема для хранения горюче-смазочных материалов, десятки единиц ржавеющей строительной техники и сотни жилых вагонов с надписью «Стройгазконсалтинг-Север», а также значительное количество кислородных баллонов.

Материалы по результатам рейда переданы в правоохранительные органы.