Хабаровск, , 10:46 — REGNUM

На севере Хабаровского края паводок подтопил автодорогу, отрезав транспортное сообщение с селом Новая Иня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обильные осадки привели к быстрому поднятию уровня реки Тёмная и Алексеевского ключа до опасного значения. Это привело к подтоплению придомовых территорий и 43 домов в посёлке Новая Иня.

Администрацией муниципалитета организована лодочная переправа через затопленные участки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае складывается сложная гидрологическая обстановка. Уровень Амура превышает критические отметки и угрожает затопить некоторые районы города. Утром 7 августа отметка воды в Хабаровске находилась на уровне 458 см. Ожидается её повышение до 6,5 метров.