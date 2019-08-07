Киншаса, , 10:40 — REGNUM

После затопления баржи на реке Лукенье в центральной части Демократической Республики Конго одиннадцать человек утонули, а десятки пропали без вести. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление провинциальных властей от 6 августа.

В результате инцидента с переполненным плавательным средством шестнадцать человек выжили, отплыв в безопасное место, сообщил AFP журналист, работающий на местном радио.

«Мы обнаружили 11 тел, около 50 человек пропали без вести», — сказал AFP губернатор Касаи Дьедонн Пием.

Аварии на лодках распространены в центральноафриканской стране и, как правило, вызваны перегрузкой транспортных средств. Кроме того, плата за проезд часто высока, в лодках зачастую нет спасательных жилетов, а многие конголезцы не умеют плавать.