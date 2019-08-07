Магас, , 10:28 — REGNUM

В Ингушетии отменен режим контртеррористической операции, который действовал на территории сельского поселения Вознесенское Малгобекского района. Решение об отмене принято начальником оперативного штаба полковником Чернышевым в связи с завершением спецоперации и предотвращением терактов, сообщили 7 августа в пресс-службе управления ФСБ России по Ингушетии.

По данным ведомства, в связи «с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей», режим КТО отменяется.

Как сообщало ИА REGNUM, режим КТО был введен 7 августа с 04:30 в ингушском селе Вознесенское. В ходе спецоперации был уничтожен бандит, который готовил теракты на территории региона и вербовал местных жителей в члены террористической ячейки.

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