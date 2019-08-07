Ирбит, Свердловская область, , 10:33 — REGNUM

В Свердловской области житель Ирбита признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ирбитский районный суд приговорил гражданина к одному году и семи месяцам лишения свободы в колонии. Также он ограничен в праве заниматься связанной с управлением транспорта деятельностью на три года.

Приговор может быть обжалован в вышестоящем суде.

Напомним, что ранее гражданин неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения и преступления. Так в марте и июне он дважды привлекался к ответственности в Екатеринбурге и Ирбите. Оба раза суды приговаривали нарушителя к обязательным работам (по 400 часов), причём во втором случае его лишили прав на управление машиной. А в апреле 2019 года его приговорили за вождение в пьяном виде к лишению свободы на 10 месяцев условно.