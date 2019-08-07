Джакарта, , 10:22 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло вблизи индонезийского города Лабуха острова Бакан в Молуккских островах, сообщает информационный портал Detik.

Согласно агентству метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло во вторник, 6 августа, в 21:37 по местному времени.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 17 км к востоку от города на глубине 10 км.

В настоящее время информации о жертвах или ущербе, причиненном землетрясением, не поступало.