Соледар, ДНР, 7 августа 2019, 10:20 — REGNUM
За минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщили 7 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В общей сложности украинские формирования выпустили 24 единицы боеприпасов. Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
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