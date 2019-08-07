Магнитогорск, Челябинская область, , 10:09 — REGNUM

Пострадавший при взрыве машины в южноуральском Магнитогорске мужчина находится в состоянии средней тяжести. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как отметили в министерстве, бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут после вызова. Мужчина был госпитализирован в городскую больницу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл утром. Водитель машины открыл дверь и в этот момент сдетонировало устройство.

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