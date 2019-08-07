Бени, Конго, , 10:16 — REGNUM

Два человека были убиты и 24 пропали без вести после нападения ополченцев на город Кисима в восточной части ДР Конго во вторник, 6 августа. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на местные источники.

Нападавшие убили двоих рабочих транспортной службы, подожгли грузовой автомобиль и ограбили по меньшей мере семь киосков в городе Кисима, сообщила AFP Ноэлла Катонгерваки, глава региональной группы по защите гражданского общества.

Кантогерваки рассказала, что нападавшие прибыли со стороны Национального парка Вирунга, известного своими горными гориллами.

«После атаки нападавшие вернулись туда», — добавила она по телефону с места событий.

Город Кисима находится примерно в 40 километрах к востоку от Бени, крупного города в пяти километрах от парка Вирунга и недалеко от границы с Угандой. В нападении подозревают местных боевиков, борющихся за контроль над минеральными ресурсами региона Северное Киву.